Proveedores acusan abandono y falta de pago en Durango

— “Nadie nos da la cara, pero los impuestos sí los pagamos”, reclaman empresarios

La inconformidad del sector productivo en Durango vuelve a encenderse. Esta vez, el reclamo viene directamente de quienes han prestado servicios al propio Gobierno del Estado y hoy siguen esperando que se les pague.

Reynaldo Dozal, vicepresidente del Mercado Francisco Villa y consejero de CANACO, lanzó un llamado directo al gobernador del estado, al denunciar que desde 2023 existen adeudos con proveedores, sin que hasta el momento haya respuesta, diálogo o una sola persona que dé la cara.

“Antes nos atendían. Hoy nadie nos recibe”, reclamó.

Dozal recordó que en administraciones pasadas existía comunicación directa y respeto hacia los empresarios locales.

“Cuando el gobernador era el licenciado Guerrero Mier, nos atendía su secretario Monárrez Rincón.

Con Ismael Hernández había atención rápida y amable.

Con Herrera Caldera tuvimos excelente trato.

Hoy no sabemos qué está pasando”.

La molestia no solo es por la falta de pago, sino por el silencio institucional.

“Antes se daba prioridad a empresas y productores duranguenses. Hoy pareciera que hay una consigna para no pagarnos”, expresó.

El reclamo es claro: los empresarios ya cumplieron con su parte. Emitieron facturas, pagaron impuestos y prestaron servicios al Gobierno del Estado, pero el dinero nunca llegó.

“Las facturas generaron impuestos que ya pagamos, pero el Estado no nos liquida”, subrayó.

La situación se vuelve más grave al no existir un canal de atención:

“Hay secretarios, subsecretarios, asistentes, secretarias… pero nadie resuelve nada. Nadie da la cara”.

El mensaje es contundente: no se trata de un favor, sino de un derecho.

Son ciudadanos, generadores de empleo y contribuyentes que hoy se sienten ignorados por la administración estatal.

“No pedimos privilegios, pedimos que nos paguen lo que ya trabajamos”.

El reclamo se suma a un contexto económico complicado para Durango, donde empresarios locales enfrentan caída en ventas, aumento de costos y ahora, además, adeudos gubernamentales sin respuesta.