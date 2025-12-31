Reactivan sinaloenses el sector inmobiliario local

Su llegada subió rentas y aceleró la venta de casas

Durango, Dgo.

Durango vive un movimiento silencioso, pero evidente, en su sector inmobiliario: la llegada de familias y profesionistas procedentes de Sinaloa que, al establecerse en la capital y municipios cercanos están empujando al alza la demanda de vivienda en renta y compra, especialmente en zonas de alta plusvalía.

De acuerdo con testimonios recabados en el sector, la búsqueda se concentra en casas listas para habitar, fraccionamientos privados y viviendas con seguridad, estacionamiento y buena conectividad vial.

Este patrón de demanda, señalan, ha contribuido a que algunas rentas se oferten por encima de lo que tradicionalmente pagaba el mercado local, generando un efecto dominó que termina presionando también los precios en colonias intermedias.

Agentes inmobiliarios y administradores de propiedades refieren que el fenómeno se refleja en dos factores: menor disponibilidad de inmuebles y mayor velocidad para cerrar contratos.

En algunos casos, el cierre se realiza con pagos adelantados o condiciones más flexibles para el propietario, lo que eleva la competencia para los duranguenses que buscan rentar con presupuestos ajustados.

Aunque el mercado inmobiliario suele moverse por temporadas —cambios de empleo, ciclos escolares, fin de año—, el incremento de solicitudes provenientes de Sinaloa ha sido identificado como un componente adicional que “mueve el tablero” en zonas donde ya existía alta demanda.

En el segmento de compra, el interés se ha visto en vivienda media y residencial. En el sector señalan que hay compradores que llegan con la intención de “resolver rápido” su instalación, lo que acelera negociaciones y reduce tiempos de venta.

Esta dinámica, sin embargo, tiene dos lecturas: por un lado, significa mayor movimiento económico para inmobiliarias, notarios, valuadores, constructoras y servicios asociados (mudanzas, remodelación, mobiliario). Por otro, puede contribuir a que los precios se despeguen aún más del poder adquisitivo local.

El arribo de nuevos residentes también implica consumo en comercios, contratación de servicios y circulación de dinero en la economía local. Pero el impacto directo en vivienda preocupa a quienes llevan meses buscando renta o un crédito accesible.

Especialistas advierten que cuando la demanda crece más rápido que la oferta —y la construcción no se acelera en la misma proporción—, el mercado tiende a encarecerse. En ese escenario, la vivienda deja de ser un “objetivo posible” para una parte de la población y se convierte en un privilegio.