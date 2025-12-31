SSPC fortalece en 2025 la seguridad pública y la profesionalización policial

• Destacan la creación de la Academia Nacional de Seguridad Pública, la reforma a la Ley General del SNSP y el fortalecimiento de los sistemas nacionales de información

• Se avanzó en la dignificación policial, la modernización del REPUVE y la mejora en la coordinación entre Federación, estados y municipios

Durante 2025, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), consolidó una estrategia integral orientada a fortalecer las instituciones de seguridad pública del país, dignificar la labor policial, transparentar el uso de los recursos federales y modernizar los sistemas de información, en congruencia con los cuatro ejes de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, con el objetivo de generar resultados tangibles para la ciudadanía.

Como parte de este proceso, se elaboró la Planeación Estratégica 2024–2030, instrumento rector que define los ejes, líneas de acción y metas que guiarán el trabajo del SESNSP a lo largo del sexenio, permitiendo atender áreas de oportunidad identificadas en el diagnóstico institucional y consolidar una gestión más eficaz, coordinada y orientada a resultados.

Asimismo, se concretó una reforma sustantiva a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que fortalece el marco jurídico del Sistema, clarifica atribuciones, refuerza la coordinación interinstitucional y establece nuevas bases para la profesionalización policial y la homologación de estándares a nivel nacional.

En materia de dignificación laboral, el SESNSP suscribió un acuerdo de colaboración con la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (CONASAMI) para revisar y actualizar el salario digno de las policías, lo que representa un avance relevante en el bienestar, la profesionalización y el reconocimiento de las y los elementos de seguridad pública. De igual forma, se fortalecieron la transparencia y la rendición de cuentas mediante la firma de convenios con la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), con el propósito de robustecer los procesos de fiscalización y garantizar compras públicas más eficientes y verificables.

Con el objetivo de homologar acciones operativas, estratégicas, criterios de actuación y marco legal, se creó la Academia Nacional de Seguridad Pública, concebida como un eje estratégico para la formación, especialización y actualización policial. En este marco, el SESNSP acompañó el proceso de reclutamiento de Agentes de Investigación e Inteligencia para la SSPC, con una meta inicial de 2,000 elementos, de los cuales 578 cadetes iniciaron un curso de formación de nueve meses, orientado al desarrollo de competencias técnicas y operativas de alto nivel.

Ante el crecimiento del padrón vehicular nacional, se impulsó el fortalecimiento del Registro Público Vehicular (REPUVE) mediante una modernización integral que permitió reducir de 53 a 15 los trámites, actualizar e implementar nueve formatos únicos, eliminar requisitos innecesarios, disminuir tiempos de respuesta y avanzar en la consolidación del chip de identificación vehicular para motocicletas.

La coordinación interinstitucional fue otro eje central del trabajo del SESNSP. En este sentido, se llevaron a cabo la LI y LII Sesiones Ordinarias del Consejo Nacional de Seguridad Pública, así como encuentros con titulares de los Centros de Evaluación de Confianza estatales, responsables de los Centros de Control y Comando (C5), enlaces estadísticos de las fiscalías estatales, la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal y la Reunión Nacional de Secretariados Ejecutivos Estatales, fortaleciendo la articulación entre los tres órdenes de gobierno.

En el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, se impulsó el fortalecimiento del número telefónico 089 mediante un modelo de atención especializada y homologada, orientado a una respuesta más eficaz y sensible para la protección de las víctimas. De igual forma, se firmó un convenio con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México para el uso del sistema Kardex, herramienta que permitirá mejorar el seguimiento de los procesos de formación, capacitación y registro policial en entidades y municipios.

Finalmente, el SESNSP elaboró diversos diagnósticos de las instituciones de seguridad y justicia, que abarcan secretarías de seguridad pública, policías municipales, unidades de investigación, academias, fiscalías, centros de comando y control, salarios y prestaciones policiales, que permitirán optimizar recursos, fortalecer capacidades institucionales y garantizar un mayor impacto en la seguridad pública y la procuración de justicia.

El SESNSP refrenda su compromiso de consolidar instituciones más profesionales, eficientes y confiables, contribuyendo de manera decidida a la construcción de paz y seguridad en todo el territorio nacional.