Tenía varios días muerta cuando la encontraron en un departamento

Durango, Dgo

Una adulta mayor fue encontrada muerta el martes por la tarde tras ser víctima de una defunción en soledad, dado que vivía sin compañía y no tenía visitas diarias; al momento del hallazgo, tenía ya algunos días sin vida.

La fallecida es la señora Irma Ofelia, quien tenía su domicilio en la calle Fray Carlos Medina de la colonia Silvestre Dorador, más conocida como “Obrera”.

Fue el martes cuando una de sus vecinas avisó tanto a las autoridades como a un familiar de la señora, dado que tenía varios sin verla, lo que no era muy habitual.

Al sitio llegó su hijo y este permitió el acceso al departamento, donde personal de la Cruz Roja Mexicana la valoró y confirmó que había fallecido hacía cuando menos dos o tres días.

Al sitio llegó también personal de la Fiscalía General del Estado para las investigaciones de rigor, obligatorias cuando se da un deceso fuera de hospital, como fue el caso.

Aunque se había advertido que la señora era paciente de depresión, las primeras inspecciones no arrojaron indicios de algún incidente relacionado con dicha enfermedad mental.