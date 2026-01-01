Le cayó una bala perdida en su casa de la colonia Gobernadores

Durango, Dgo.

Un trabajador de la construcción, que estaba en su casa celebrando el Año Nuevo 2026, fue víctima de una herida de bala en un brazo, al parecer producto de uno los disparos al aire realizados en los primeros minutos del 1 de enero.

El lesionado es Ismael R. E., de 40 años de edad, quien es albañil y sufrió la lesión en el brazo derecho, por lo que fue llevado a recibir atención hospitalaria.

La víctima estaba en el patio de su casa de la calle Armando del Castillo Franco cuando, de la nada, sintió un calor extremo en su antebrazo y, al revisar, se dio cuenta de que una bala lo había impactado.

El proyectil, según dijo, perforó un techo de lámina galvanizada y se impactó directamente en su extremidad.

De inmediato, sus familiares lo subieron a un vehículo particular y fue llevado al Hospital General 450 para recibir atención médica, lugar en el que no reportaron riesgos para su vida. El caso fue derivado a la Fiscalía General del Estado.