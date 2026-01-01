Le explotó un barreno en la mano a un niño de seis años

Durango, Dgo.

Un niño de unos 6 años de edad resultó con lesiones muy graves en una de sus manos al ser víctima de la explosión de un artefacto pirotécnico, incidente tras el cual fue llevado de urgencia a un hospital.

Aunque los datos del infante no han sido difundidos, se confirmó su ingreso al Hospital Materno Infantil, donde se anticipó la posible pérdida de un par de dedos.

Según la información preliminar, el incidente ocurrió cuando el niño estaba en la calle Predio Las Mesas del fraccionamiento Villas de San Francisco.

Todo indica que encendió un “barreno” pero no lo lanzó a tiempo y este le explotó en su mano izquierda, lo que le provocó lesiones muy severas, que obligaron a su traslado urgente al hospital mencionado.

Se espera que, en breve, las autoridades brinden más detalles de este incidente.