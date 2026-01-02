Dispersan apoyos de “Producción para el Bienestar”

DURANGO, DGO.

El ciclo agrícola en la entidad recibe un respiro financiero con el arranque de la distribución de fondos federales destinados a la preparación de suelos. Desde el pasado 30 de diciembre, miles de campesinos locales comenzaron a percibir los recursos necesarios para las labores de barbecho y rastreo, marcando el inicio de la estrategia productiva 2026.

Impacto financiero y cobertura

Ismael Ayala Salazar, representante de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), confirmó que la derrama económica actual beneficia a un padrón de 8 mil agricultores que completaron su trámite el pasado agosto. El monto asignado a cada beneficiario se calcula de forma proporcional a su superficie de labor, abarcando predios que oscilan entre las 5 y las 20 hectáreas.

En términos globales, esta fase representa una movilización de 8 millones de pesos destinados a optimizar la productividad de 250 mil hectáreas en el estado. Cabe destacar que, de este grupo inicial, cerca de un millar de productores se enfocará exclusivamente en el cultivo de frijol.

Expansión y Autosuficiencia para el 2026

La meta para el presente año es ambiciosa: el gobierno federal busca integrar a 15 mil nuevos perfiles al esquema de autosuficiencia alimentaria. Con esta incorporación, el padrón estatal escalaría hasta los 55 mil beneficiarios, fortaleciendo la posición de Durango como pieza clave en la soberanía agrícola del país.

Datos clave para el productor:

Nueva convocatoria: A mediados de enero se habilitarán nuevamente las ventanillas para quienes aún no forman parte del programa.

Depuración de padrón: Los 40 mil inscritos actuales deben cumplir con la actualización de datos para certificar su vigencia y evitar la suspensión del subsidio.

Subsidios eléctricos: Se anunció una prórroga hasta el 28 de abril para el programa PEUA, el cual ofrece un ahorro de hasta el 95% en el consumo de energía para pozos de riego.

Cifras de cierre

El titular de Sader enfatizó que, al sumar los diversos componentes de apoyo al sector primario, la entidad recibe una inyección total superior a los 800 millones de pesos, flujo de efectivo vital para sostener la economía rural y garantizar el abasto de granos básicos en la región.