Durango arranca enero con casi 4 mil millones de metros cúbicos de agua almacenada en sus presas

Durango, Dgo.

Según el último reporte emitido por la Subdirección Técnica del Departamento de Meteorología e Hidrología, al 2 de enero de 2026, el almacenamiento de agua en las presas más relevantes de Durango muestra variaciones significativas, reflejando tanto los niveles actuales de almacenamiento como la gestión de recursos hídricos en el estado.

Entre las presas con mayor capacidad de almacenamiento, destaca la Presa Lázaro Cárdenas con 2,957.6 millones de metros cúbicos (Mm³), lo que representa un 45.4% de su capacidad total. Mientras tanto, la Presa Francisco Zarco registra un almacenamiento de 309.2 Mm³, alcanzando el 54.9% de su capacidad, lo que indica un buen estado de conservación.

En cuanto a las presas más cercanas a su máxima capacidad, la Presa Peña del Águila se encuentra al 99.7% de su capacidad total, con un almacenamiento de 27.95 Mm³. También la Presa Francisco Villa mantiene un alto nivel de almacenamiento, con un 99.1% de su capacidad llena.

El reporte también detalla las condiciones climáticas en las distintas regiones de Durango, mencionando que la mayor parte de las estaciones meteorológicas no han registrado precipitaciones significativas en la última semana, lo que podría influir en la evolución del nivel de agua en las presas en los próximos días.

En resumen, Durango sigue monitoreando sus recursos hídricos con gran detalle, asegurando el uso eficiente de los recursos disponibles ante las condiciones meteorológicas cambiantes. Los niveles actuales son variados, con algunas presas alcanzando niveles altos de almacenamiento, lo que promete una buena gestión para el abastecimiento y el riego en la región.