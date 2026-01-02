El CCH-UJED impulsa actividades deportivas y recreativas para hijos de trabajadores y público en general

El Colegio de Ciencias y Humanidades de la Universidad Juárez del Estado de Durango (CCH-UJED) reafirma su compromiso con la comunidad universitaria al ofrecer espacios seguros, formativos y recreativos para niñas y niños durante los viernes de Consejo Técnico (CT).

El maestro Jorge Carrillo Aragón, coordinador deportivo del CCH-UJED, informó que esta iniciativa surgió a partir del éxito del reciente curso de verano, lo que motivó la implementación de actividades permanentes que brindan apoyo a madres y padres de familia que laboran durante estos días.

Carrillo Aragón explicó que las actividades de los viernes de CT se desarrollan de 9:00 a 14:00 horas en la Unidad Deportiva del CCH, donde los participantes disfrutan de una variedad de opciones deportivas, culturales y recreativas, entre ellas voleibol, fútbol, básquetbol, ajedrez, manualidades y, como nueva propuesta, lucha libre, disciplina que ha tenido una respuesta muy positiva entre los menores.

Durante el presente semestre, la afluencia ha ido en aumento, con un registro de entre 40 y 60 niñas y niños por sesión, cifra significativa al tratarse de una actividad que se realiza sólo un día a la semana.

Además, se ofrece un precio preferencial para hijos de trabajadores administrativos y docentes de la UJED, manteniendo también el acceso abierto al público en general.

El coordinador deportivo destacó el respaldo de la directora del CCH, Sara Beatriz Gamero López, quien ha apoyado cada iniciativa orientada al desarrollo integral de los niños y a brindar soluciones prácticas para las familias universitarias.

Asimismo, reiteró que todas las actividades se llevan a cabo en espacios seguros, con vigilancia constante y con personal capacitado, lo que garantiza la atención adecuada de los menores.

Para mayores informes y registro, el CCH pone a disposición el código QR publicado en la página oficial del curso de verano, así como el número telefónico 618 210 5827, donde madres y padres de familia pueden comunicarse directamente.