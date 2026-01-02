Iba de gane con ocho baterías de auto

Durango, Dgo.

Un sujeto fue detenido después de robarse 8 acumuladores del área de bodegas de un centro comercial de la zona sur de la ciudad; el individuo se identificó como pepenador y tuvo que reconocer el acto ilegal.

El asegurado es Hugo Armando M., de 29 años de edad y domicilio en el fraccionamiento Huizache I, y cuyo aseguramiento se dio cuando escapaba a través de la avenida Cuitláhuac.

Fue durante la madrugada de este viernes cuando uno de los veladores de la tienda Walmart El Edén notó que un sujeto salía del cuarto de residuos arrastrando un carro de supermercado modificado en el que llevaba varios bienes propiedad de la negociación.

Ante ello, solicitó apoyo policial y minutos después llegaron policías municipales que estaban en la zona y que encontraron a Hugo Armando a pocos metros de la tienda.

El tipo intentó justificarse diciendo que las baterías “eran basura”, pero detalles como el allanamiento del lugar del que las tomó fueron suficientes para su aseguramiento.