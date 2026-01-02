Lo encontró su cuñada muerto en el patio

Tlahualilo, Dgo.

Un sexagenario es la primera víctima de muerte por autolesión en el año 2026, tras una defunción ocurrida este 2 de enero en la región del Semidesierto de Durango; fue una cuñada del ahora occiso quien lo encontró sin vida.

La persona fallecida es Jorge N. Z., de 67 años de edad, quien tenía su domicilio en el ejido El Lucero de la mencionada demarcación.

De acuerdo al testimonio de sus familiares, fue este viernes 2 de enero por la mañana cuando, al salir al patio de una casa familiar, descubrieron que el varón estaba inconsciente, víctima de una clara autolesión.

Ante ello se solicitó asistencia médica y policial, que llegó poco después y confirmó que la víctima ya no contaba con signos vitales, por lo que se notificó al agente del Ministerio Público para que se hiciera cargo de la escena.

Es de recordar que en el 911 se brinda apoyo emergente en todo el estado a cualquier persona en crisis emocional; en el caso del municipio de Durango, además de ese mecanismo, está también disponible el 911.