México inicia 2026 con solidez económica: Sheinbaum destaca peso fuerte, alza salarial y boom turístico

CIUDAD DE MÉXICO.

En el marco de la primera conferencia matutina de 2026, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, presentó un balance optimista de la economía nacional, resaltando cinco indicadores clave que marcan un inicio de año favorable, encabezados por la apreciación del peso y un crecimiento histórico en el sector turismo.

Las 5 “Buenas Noticias” Económicas

La mandataria subrayó que el país se posiciona como una de las economías más dinámicas de la región al cierre del primer día de operaciones del año:

Fortaleza del Peso: La moneda mexicana registró su mejor ganancia frente al dólar desde 1991. Mercado de Valores: Tanto la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) como la BIVA cerraron 2025 con sus mejores rendimientos en más de una década. Salario Mínimo: A partir de este 1 de enero, entró en vigor el incremento del 13% al salario, fortaleciendo el poder adquisitivo. Empleo: México se mantiene como el segundo país con menor tasa de desempleo a nivel global. Turismo Internacional: Un incremento del 13.6% en la llegada de visitantes extranjeros durante el último tramo de 2025.

El Turismo: Pilar del PIB Nacional

Por su parte, la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, detalló que “México está de moda”, informando que el Producto Interno Bruto Turístico (PIBT) alcanzó los 2.71 billones de pesos, lo que representa el 8.7% del PIB Nacional.

Cifras destacadas del sector:

Inversión Extranjera: La Inversión Extranjera Directa Turística (IEDT) creció un 40.3%, sumando 787.6 millones de dólares solo en el tercer trimestre de 2025.

Empleo: Uno de cada 10 empleos en México ya pertenece al sector turístico, alcanzando los 5 millones de puestos de trabajo.

Conectividad Aérea: Se atendieron a más de 110 millones de pasajeros y se inauguraron 111 nuevas rutas aéreas (67 internacionales y 44 nacionales).

Proyecciones y Recuperación de Destinos

La funcionaria destacó la recuperación de destinos clave. En el caso de Acapulco, la afluencia creció un 47.2%, logrando una ocupación hotelera del 96.1% tras los esfuerzos de reconstrucción. Por otro lado, Mazatlán registró un repunte significativo con la llegada de más de 253 mil cruceristas.

Para el cierre de la temporada vacacional de invierno (que concluye el 11 de enero), el Gobierno Federal estima un crecimiento del 7.5% en la ocupación hotelera respecto al año anterior. Asimismo, se informó que ya se preparan protocolos de migración y seguridad en aeropuertos de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026, para agilizar la entrada de los millones de visitantes que se esperan.