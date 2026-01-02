Mujer murió asesinada por su esposo 

Tamazula, Dgo.

Una mujer de 50 años de edad murió en el municipio de Tamazula al ser víctima de al menos son selecciones de arma blanca que le provocó su propio esposo, quien logró darse la fuga.

La víctima de este feminicidio es la señora Esther Vargas Peña de 50 años de edad, quien de acuerdo a lo señalado ante las autoridades, fue atacada por un sujeto identificado como José Isidro L., su esposo.

Aunque las circunstancias en las que se dio la agresión no han sido detalladas, se confirmó que fue este 1 de enero cuando la víctima fue llevada de urgencia al hospital integral de la localidad de El Durazno.

Dada la gravedad de sus lesiones, la mayoría concentradas en la parte alta de su cuerpo, se solicitó apoyo de una ambulancia aérea para llevarla a un centro médico especializado, pero su traslado ya no fue posible. Su muerte se declaró en el Hospital Integral de El Durazno.

Tras la agresión y la declaración de su muerte, autoridades iniciaron un operativo en el poblado donde ocurrió el ataque con el fin de dar con el paradero del presunto feminicida, sin que hasta el momento se tengan datos de los resultados.