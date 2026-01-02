Obituario 02 de enero de 2026

FUNERALES HERNANDEZ (ANALCO)

En sala La piedad se está velando el cuerpo de Don Fidencio Corral Quintero, de 61 años, sus honras y sepelio están pendientes

En sala Resurrección se está velando el cuerpo de la Sra. Graciela García Vásquez, de 77 años, sus honras y sepelio están pendientes

En sala Memorial se está velando el cuerpo de Lic. en Informática Roberto Carlos Deras Nava, de 49 años, sus honras y sepelio están pendientes

FUNERALES GARRIDO

En capilla #2 de matriz 5 de Febrero se está velando el cuerpo de la Sra. Juana María Ornelas Mier, de 57 años, sus honras y sepelio están pendientes

En domicilio conocido en la Colonia Hidalgo, Dgo., se está velando el cuerpo de la Sra. Guadalupe Favela Guerrero, de 83 años, sus honras y sepelio están pendientes

En domicilio conocido en Sebastián Lerdo de Tejada, Dgo., se está velando el cuerpo del Sr. José Víctor Ibarra López, de 36 años, sus honras y sepelio están pendientes