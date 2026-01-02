Padres y abuelitos de una niña mueren en volcadura; ella está grave

Durango, Dgo.

Cuatro personas sin vida y una niña con lesiones graves es el saldo de una volcadura ocurrida este 2 de enero en la Supercarretera Durango – Mazatlán.

Según la información disponible, los fallecidos son los padres y abuelos de la pequeña, quienes iban en una camioneta verde, al parecer Ford Explorer, y se encontró en el lugar un INE a nombre de Alejandro Angulo de 52 años de edad.

La tragedia ocurrió en el kilómetro 38 de la mencionada carretera de cuota, cuando las víctimas iban en dirección a la ciudad de Durango.

Por causas no establecidas, el conductor perdió el control y, además de salir del camino, impactó una pared de un cerro y acabó con sus ruedas hacia arriba.

Al llegar, los cuerpos de emergencia encontraron a cuatro víctimas fallecidas y a la niña con lesiones graves, por lo que la Cruz Roja Mexicana la trasladó de urgencia a la ciudad de Durango.

Se esperan, en breve, más datos de las víctimas fallecidas y de la pequeña lesionada.