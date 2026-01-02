Tragedia en hotel de Mazatlán: mujer cae desde un onceavo piso

Mazatlán, Sinaloa. — Una tragedia marcó el inicio del año en el puerto de Mazatlán, luego de que una mujer originaria del estado de Chihuahua perdiera la vida tras caer desde el onceavo piso del hotel Royal, ubicado en la Zona Dorada, durante la madrugada del jueves 1 de enero.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima había acudido al puerto para pasar las fiestas de fin de año, cuando ocurrió el lamentable hecho.

Testigos escucharon gritos antes de la caída, de manera preliminar, testigos que se encontraban hospedados en el hotel señalaron haber escuchado gritos provenientes de una habitación o balcón del piso superior, instantes antes de que se escuchara el fuerte impacto provocado por la caída.

Minutos después, el ruido alertó a huéspedes y personal del hotel, quienes al asomarse se percataron de lo ocurrido y solicitaron de inmediato el apoyo de los cuerpos de emergencia.

Algunos testigos refirieron que la mujer se encontraba en el área del balcón, aunque hasta el momento no existe una versión oficial que confirme las circunstancias exactas en las que sucedieron los hechos.

Paramédicos arribaron al lugar poco después del reporte; sin embargo, al revisar a la víctima confirmaron que ya no contaba con signos vitales, debido a las graves lesiones ocasionadas por la caída desde gran altura.

Elementos de la Policía Municipal y personal de la Fiscalía General del Estado acordonaron la zona y realizaron las diligencias correspondientes. El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley.

La Fiscalía mantiene abierta la carpeta de investigación para esclarecer lo sucedido y determinar si se trató de un accidente, una caída voluntaria o si existió alguna otra circunstancia alrededor del hecho.

Hasta el momento, la identidad de la mujer no ha sido revelada oficialmente, aunque se confirmó que era turista y procedente de Chihuahua, y que se encontraba en Mazatlán para celebrar el Año Nuevo.