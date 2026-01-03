Adolescente pierde un dedo tras caer de su motocicleta

Gómez Palacio, Dgo

Un menor de edad terminó en la sala de urgencias y con una lesión permanente tras sufrir un aparatoso accidente vial provocado por el mal estado de las vialidades en el municipio de Gómez Palacio.

Los hechos se registraron aproximadamente a las 18:40 horas de ayer, cuando el joven, identificado únicamente con las iniciales J.C. de 16 años de edad, circulaba a bordo de una motocicleta de la marca Vento 150, color blanco, modelo 2022.

El adolescente se desplazaba sobre el bulevar San Carlos; sin embargo, al llegar a la altura del fraccionamiento Nuevo Castillo, la falta de mantenimiento en el pavimento le jugó una mala pasada. La unidad cayó en un bache de consideración, lo que provocó que el menor perdiera el control del manubrio y terminara proyectado violentamente contra la cinta asfáltica.

Testigos de la caída solicitaron de inmediato el apoyo de los cuerpos de emergencia. El joven fue trasladado de urgencia al Hospital General de Gómez Palacio, donde los médicos reportaron un saldo físico lamentable:

Amputación del dedo medio de la mano izquierda.

Amputación del dedo medio de la mano izquierda. Diagnóstico de policontundido, con diversas laceraciones y golpes contusos en el cuerpo derivados del impacto.

Vecinos de la zona han manifestado en repetidas ocasiones el riesgo que representan los hoyancos en dicha vialidad, los cuales, en esta ocasión, cobraron factura con la integridad física de un menor de edad. Autoridades correspondientes tomaron conocimiento del hecho para deslindar responsabilidades y realizar los peritajes necesarios.