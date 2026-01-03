Anuncia SSA campaña de donación de órganos

El secretario de Salud, David Kershenobich anunció la campaña “Por un México sin lista de espera”, iniciativa urgente y solidaria que tiene como objetivo fomentar la donación voluntaria de órganos en todo el país, sensibilizar a la población sobre su importancia y el cómo una sola persona, a través de su generosidad, puede salvar hasta ocho vidas.

Destacó que México ha consolidado su capacidad para realizar trasplantes con resultados que cumplen estándares internacionales. La campaña busca derribar mitos, informar correctamente y motivar a más personas a registrarse como donantes voluntarios. “Queremos que las familias conversen, que cada mexicano tome la decisión informada de donar, porque donar es un acto de amor y compromiso con la vida de otros”, expresó el secretario.

En ese sentido, afirmó que “uno de los lemas de la campaña será por un México sin lista de espera. Y también, donar es trascender. Infórmate, decide y compártelo con tu familia”.

Mencionó que las personas se pueden registrar como donantes voluntarios en la línea del Centro Nacional de Trasplantes (CENATRA) 55 5487 9902, así como en la página de internet de este centro dv.cenatra.salud.gob.mx/registrar.php.

Al presentar los avances en materia de trasplantes, el titular de Salud, David Kershenobich, destacó la consolidación de estos procedimientos en los hospitales públicos, al tiempo que se garantiza de manera continua el acceso a los medicamentos inmunosupresores necesarios para la sobrevida de las y los pacientes.

Resaltó que en el caso del trasplante de riñón, durante 2025 se realizaron 2,783 procedimientos, de los cuales el 76 por ciento se efectuaron en hospitales públicos. En un periodo de cinco años, se han llevado a cabo 14,347 trasplantes renales, con tasas de sobrevida de 93.5 por ciento en donadores vivos y 84.2 por ciento en donadores fallecidos.

En trasplante de hígado, durante 2025 se tuvieron 245 procedimientos, con una sobrevida a cinco años de 71.5 por ciento. Asimismo, se reportaron avances en trasplantes de corazón, pulmón y páncreas.

El secretario enfatizó la importancia de fortalecer la donación de órganos, ya que una sola persona donante fallecida puede salvar la vida de hasta ocho personas. Además, existen donantes vivos que pueden donar órganos a sus familiares, como un riñón o un pedazo de hígado, y tanto donantes vivos como receptores pueden regresar a una vida prácticamente normal tras el procedimiento.