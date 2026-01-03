Fallece el joven que sufrió una aparatoso volcadura el pasado fin de año

Durango, Dgo.

Luego de poco más de 48 horas hospitalizado, este viernes Se confirmó la muerte del varón que resultó gravemente lesionado en la volcadura de una camioneta, ocurrida el 31 de diciembre en la carretera Durango – Parral.

La víctima fue identificada como Jaime Hernández Mijares, de 34 años de edad, originario del municipio de San Juan del Río.

Tal y como Contacto Hoy informó, los hechos ocurrieron aquel día cerca del amanecer, cuando conducía una camioneta Chevrolet Blazer, en la que se dirigía de su lugar de origen al poblado Casablanca.

A la altura del kilómetro 20 perdió el control y salió del camino abruptamente, lo que le causó lesiones craneales que resultaron fatales, pues murió este viernes en el Hospital General 450.

Es de señalar que el día de los hechos se anticipó que habían resultado lesionadas tres personas en dicho percance, aunque posteriormente se estableció que él fue el único afectado del siniestro.