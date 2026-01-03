“LO DIJERON HACE AÑOS… Y ESTÁ PASANDO”

Chamanes peruanos, Maduro, Trump y las profecías que hoy inquietan al mundo

Entrevistas realizadas hace más de dos décadas a chamanes peruanos han vuelto a circular con fuerza en este 2026, luego de que varias de sus advertencias coinciden con hechos que hoy ya son realidad, especialmente en temas políticos, sociales y naturales.

🔴 ¿QUÉ DIJERON SOBRE VENEZUELA Y MADURO?

Los chamanes advertían que Venezuela atravesaría un largo periodo de conflicto, marcado por:

Un liderazgo que se aferraría al poder Aislamiento internacional Un pueblo “cansado, dividido y presionado desde fuera”

Sin mencionar nombres en aquel entonces, describían a un gobernante que:

“No saldrá por voluntad propia, sino empujado por fuerzas externas y por su propio desgaste”

Hoy, esas palabras son asociadas directamente con Nicolás Maduro, cuya permanencia en el poder ha estado rodeada de sanciones, presión internacional, protestas internas y tensiones militares.

🇺🇸 ¿QUÉ DIJERON SOBRE ESTADOS UNIDOS Y TRUMP?

Sobre Estados Unidos, los chamanes hablaban de:

Un líder confrontativo Un discurso duro Decisiones que dividirían al mundo

Años después, muchos relacionaron esas descripciones con Donald Trump, a quien calificaban como:

“Un hombre que hablará sin medir consecuencias y moverá al mundo con sus palabras”

También advertían que EE. UU. endurecería su postura hacia América Latina, especialmente en países con recursos estratégicos como petróleo, gas y minerales.

🛢️ EL PETRÓLEO: LA ADVERTENCIA DE CHÁVEZ

En una entrevista histórica, Hugo Chávez advertía:

“Aquí está la reserva de petróleo más grande del planeta… esa es la razón del interés de Estados Unidos”

Los chamanes coincidían en ese punto: las guerras del futuro no serían ideológicas, sino por recursos.

🌎 ¿QUÉ PREDICCIONES YA SE CUMPLIERON?

Entre lo más destacado que hoy resulta inquietante:

✔️ Crisis política prolongada en Venezuela

✔️ Aumento de tensiones entre potencias

✔️ Conflictos por recursos energéticos

✔️ Eventos climáticos extremos

✔️ Terremotos en la región del Pacífico, incluidos México y Sudamérica

✔️ Polarización social y desconfianza en gobiernos

Los chamanes hablaban del “despertar de la tierra” y del “ajuste del mundo”, conceptos que hoy muchos asocian a sismos, crisis climática y colapsos políticos.

⚠️ ¿PROFECÍA O COINCIDENCIA?

Aunque estas predicciones no tienen base científica, lo cierto es que sus mensajes hoy llaman la atención por las coincidencias con la realidad actual.

Ellos advertían:

“El mundo entrará en años duros, pero después del caos vendrá un cambio”

Usaban frases como:

“La tierra se va a sacudir para acomodarse”

“Habrá movimientos porque el hombre ha lastimado a la Pachamama”

No daban fechas exactas, pero sí hablaban de ciclos, señalando años “de ajuste”.

Decían que el agua sería “bendición y castigo”

Un mensaje que, en pleno 2026, ya no suena tan lejano.