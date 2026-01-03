“LO DIJERON HACE AÑOS… Y ESTÁ PASANDO”

Chamanes peruanos, Maduro, Trump y las profecías que hoy inquietan al mundo
Entrevistas realizadas hace más de dos décadas a chamanes peruanos han vuelto a circular con fuerza en este 2026, luego de que varias de sus advertencias coinciden con hechos que hoy ya son realidad, especialmente en temas políticos, sociales y naturales.
🔴 ¿QUÉ DIJERON SOBRE VENEZUELA Y MADURO?
Los chamanes advertían que Venezuela atravesaría un largo periodo de conflicto, marcado por:
Un liderazgo que se aferraría al poder Aislamiento internacional Un pueblo “cansado, dividido y presionado desde fuera”
Sin mencionar nombres en aquel entonces, describían a un gobernante que:
“No saldrá por voluntad propia, sino empujado por fuerzas externas y por su propio desgaste”
Hoy, esas palabras son asociadas directamente con Nicolás Maduro, cuya permanencia en el poder ha estado rodeada de sanciones, presión internacional, protestas internas y tensiones militares.
🇺🇸 ¿QUÉ DIJERON SOBRE ESTADOS UNIDOS Y TRUMP?
Sobre Estados Unidos, los chamanes hablaban de:
Un líder confrontativo Un discurso duro Decisiones que dividirían al mundo
Años después, muchos relacionaron esas descripciones con Donald Trump, a quien calificaban como:
“Un hombre que hablará sin medir consecuencias y moverá al mundo con sus palabras”
También advertían que EE. UU. endurecería su postura hacia América Latina, especialmente en países con recursos estratégicos como petróleo, gas y minerales.
🛢️ EL PETRÓLEO: LA ADVERTENCIA DE CHÁVEZ
En una entrevista histórica, Hugo Chávez advertía:
“Aquí está la reserva de petróleo más grande del planeta… esa es la razón del interés de Estados Unidos”
Los chamanes coincidían en ese punto: las guerras del futuro no serían ideológicas, sino por recursos.
🌎 ¿QUÉ PREDICCIONES YA SE CUMPLIERON?
Entre lo más destacado que hoy resulta inquietante:
✔️ Crisis política prolongada en Venezuela
✔️ Aumento de tensiones entre potencias
✔️ Conflictos por recursos energéticos
✔️ Eventos climáticos extremos
✔️ Terremotos en la región del Pacífico, incluidos México y Sudamérica
✔️ Polarización social y desconfianza en gobiernos
Los chamanes hablaban del “despertar de la tierra” y del “ajuste del mundo”, conceptos que hoy muchos asocian a sismos, crisis climática y colapsos políticos.
⚠️ ¿PROFECÍA O COINCIDENCIA?
Aunque estas predicciones no tienen base científica, lo cierto es que sus mensajes hoy llaman la atención por las coincidencias con la realidad actual.
Ellos advertían:
“El mundo entrará en años duros, pero después del caos vendrá un cambio”
Usaban frases como:
“La tierra se va a sacudir para acomodarse”
“Habrá movimientos porque el hombre ha lastimado a la Pachamama”
No daban fechas exactas, pero sí hablaban de ciclos, señalando años “de ajuste”.
Decían que el agua sería “bendición y castigo”
Un mensaje que, en pleno 2026, ya no suena tan lejano.