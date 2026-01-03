Murió tras sufrir una caída sufrida en Año Nuevo

Cuencamé, Dgo.

Un adulto mayor murió en el municipio de Cuencamé al ser víctima de una caída de su propia altura, ocurrida cuando ingería bebidas embriagantes en medio de las celebraciones de Año Nuevo.

La víctima es el señor Francisco N. L., 88 años de edad, quien tenía su domicilio en el poblado Velardeña, lugar en el que ocurrió el fatal incidente.

Según el informe de las autoridades, el adulto mayor había consumido alcohol y decidió irse a una de las habitaciones a descansar, pero antes de recostarse se sentó por un momento.

Fue entonces que cayó al suelo y se golpeó en la cabeza, por lo que de inmediato lo llevaron a recibir atención médica al hospital de Cuencamé y de ahí se le derivó a un centro médico del IMSS, en Gómez Palacio, el Hospital No. 1.

Por desgracia, con el paso de las horas su condición no evolucionó de la forma deseada y se confirmó su deceso.