Recomienda SICT medidas para conducir seguro por carretera

Para la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), del Gobierno de México, es una prioridad la seguridad de los miles de usuarios que circulan por las carreteras del país, durante estas vacaciones de fin de año.

Por ello, la SICT recomienda: Planear la ruta rumbo al destino. Utilizar el cinturón de seguridad; esta medida de seguridad es para todos los ocupantes del vehículo. Evitar el uso del teléfono celular al conducir.

Respetar las señales de tránsito, así como los límites de velocidad (esto le permitirá reaccionar a tiempo ante cualquier emergencia). No invadir el carril contrario. Verificar el estado del automóvil (niveles de aceite, refrigerante y frenos). Revisar la presión de los neumáticos.

También no manejar cansada o cansado. Tomar descansos frecuentes (sobre todo en trayectos largos). Encender las luces del vehículo (incluso durante el día). Al detenerse, no hacerlo en zona de curva y utilizar luces intermitentes. Evitar conducir bajo los efectos del alcohol, sustancia, droga o medicamento, ya que pueden producir aletargamiento o somnolencia y alterar el estado de alerta y reflejos.

Ante cualquier emergencia, los servicios de atención y auxilio están a la disposición en estos números telefónicos: Emergencias 911, Capufe 074, Cruz Roja 55 53 95 11 11, Guardia Nacional 088, Denuncia Anónima 089, Locatel 55 56 58 11 11 y Protección Civil 55 51 28 00 00.