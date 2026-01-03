Señora fue golpeada por su propia hija y su violento novio

Santiago Papasquiaro, Dgo.

Una señora de 56 años de edad fue víctima de una agresión física a manos tanto de su hija, como del agresivo novio de esta última; por fortuna, un vecino pidió ayuda y se realizó la detención de ambos.

Los asegurados son Alexandra, de 30 años de edad, y Rodrigo, de 34, y el ataque ocurrió en la colonia Colinas de la ciudad de Santiago Papasquiaro.

Según el relato de la Secretaría de Seguridad Pública, los hechos ocurrieron cuando la víctima estaba en su casa junto a un hijo adolescente, de 15 años.

Hasta ese lugar llegó Alexandra, quien inició en una discusión que se tornó cada vez más violenta; en determinado momento, tanto ella como el sujeto comenzaron a golpear a la quincuagenaria, mientras el menor de edad intentaba defenderla.

Por fortuna, policías que estaban en la zona vieron cómo un vecino alertaba de lo sucedido e ingresaron de inmediato al inmueble, donde frenaron el ataque y detuvieron a la pareja mencionada, que fue entregada al agente del Ministerio Público por los delitos que correspondan.