Siete días de grilla

Encima de las una y mil calamidades con que recibimos el 2026, esta madrugada Donald Trump trajo un ingrediente más para aumentar la zozobra entre lo seres humanos.

La captura de Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, que será acusado de narcotráfico junto a su esposa, replicó la debacle del otro dictador Manuel Noriega, quien fue depuesto y encarcelado en enero de 1990 por los Estados Unidos y por las mismas razones.

Apenas hacíamos un recuento de los montones de muertos y lesionados registrados en el mundo en los días recientes debido unas veces a efectos de la naturaleza o fallas involuntarias y otros por supuestas traiciones entre criminales, cuando aparece este episodio que es el tema importante hoy en todo el mundo.

Donald Trump anunció en rueda de prensa desde su casa en Mar a Lago, en Florida, que los Estados Unidos asume el gobierno de Venezuela hasta que haya condiciones de gobernabilidad y tome posesión la autoridad legítima.

…

Las catástrofes ocurridas en distintas partes de Durango, México y el mundo en los últimos días, o en las últimas horas, vinieron a empañar el ánimo y mejores intenciones con que llegamos a 2026.

Aquí, la volcadura de ayer sobre la supercarretera Durango-Mazatlán que sacudió a una familia con la muerte de cuatro de sus integrantes, y aunque es gente del vecino estado, uno no puede mantenerse eufórico ante semejante desgracia.

La calamidad que azotó a esas personas también es desgracia nuestra, su dolor y sufrimientos nos alcanzan. No podemos ni debemos permanecer indiferentes ante tan grande sufrimiento.

Antes, el pasado 28 de diciembre, el tan publicitado tren transístmico se fue a un barranco de gran profundidad y murieron 10 personas, dejando además muchos lesionados, de los que ya murieron otros cuatro en diversos hospitales.

El día último de diciembre en Suiza, una discoteca registró una de las más grandes fatalidades de aquella nación, y aunque se trata de europeos, que están a unas horas de México y Durango, el sufrimiento tanto de las víctimas como de sus familiares también nos sacude, y mucho, porque esa tragedia ya se ha registrado en nuestro país y en Durango hemos lamentado eventos parecidos.

…

Más antes, diversas ciudades y grandes territorios californianos, incluso en Los Ángeles, han sido inundados por furiosas aguas y han causado la muerte de decenas de personas y, la adversidad no termina. Por el contrario, la autoridad advierte que todavía hay diversas zonas susceptibles de inundación en las próximas horas.

Mientras, en Irán, el pueblo tomó las calles para protestar por las condiciones económicas tan deplorables en las que lo poco que ganan los trabajadores no alcanza para nada.

Llama la atención que los iraníes, sin organizarse están creando un monstruo de mil cabezas a pesar de lo pacífico de las protestas, que debe atender su gobierno, pero…el gobierno, en vez de tomar cartas, ha mandado a su policía y sus cuerpos de Seguridad a disparar a discreción. Hay muchos muertos, pero se temen muchos más.

…

Luego, el temblor de ayer en la Ciudad de México, debido al sismo en Guerrero que causó varios muertos, no se ha dicho cuántos, y los movimientos telúricos siguen y siguen. Ayer, tras el temblor de 6.5 grados vinieron más de 400 réplicas, lo que quiere decir que prácticamente estuvo temblando todo el día.

Y Durango no se queda atrás, sobre todo con la volcadura de un vehículo que ocupaba una familia proveniente de Mazatlán en la que murieron de forma instantánea 4 personas y una más quedó grave por las heridas sufridas.

Las consecuencias a esta incertidumbre parecen no detenerse, y menos ante la naturaleza, que suele aparecer a reclamar sus espacios y pasa por lo que se atraviese.

…

También otro problema que persiste es la tala ilegal en bosques de Durango. A pesar de los avances en el manejo forestal sustentable en gran parte de Durango, la tala ilegal de árboles continúa representando un grave problema en varias regiones del estado.

Municipios con topografía complicada, como Guanaceví, son particularmente vulnerables debido a la dificultad de acceso para las autoridades, lo que facilita el aprovechamiento excesivo y el contrabando de madera.

Si bien la mayoría de los predios forestales operan bajo esquemas regulados que establecen un máximo de aprovechamiento anual, la supervisión insuficiente en áreas remotas permite que se rebasen estos límites.

Esta sobreexplotación, de no controlarse, podría conducir a una degradación gradual e incluso a la desaparición de zonas boscosas a largo plazo.

El carácter clandestino de esta actividad impide la aplicación de planes de manejo y recuperación, lo que deriva en procesos de deforestación severos y, con frecuencia, de detección tardía.

La recuperación de estas áreas requiere décadas, afectando no solo al ecosistema, sino también a las comunidades que dependen de los bosques.

Esto no es solo un problema ambiental, es un problema social y de justicia. La tala ilegal despoja a los pueblos de un patrimonio natural que es vital para su presente y su futuro.

En contraste, numerosas regiones de Durango mantienen un modelo de gestión forestal ejemplar, que ha posicionado al estado como líder nacional en producción maderera legal y sustentable, generando beneficios económicos y sociales para sus habitantes.

Cabe recordar que en México la tala ilegal es un delito federal grave, sancionado con penas de prisión y multas elevadas, que se agravan si ocurre en Áreas Naturales Protegidas o está vinculada al crimen organizado.

Por lo que las comunidades exigen a las autoridades operativos y voluntad política para proteger los bosques, además se fortalezcan los mecanismos de vigilancia, para de manera coordinada evitar cualquier actividad irregular y así poder frenar este delito.

…

Nuestras intenciones, abrazos y no se digan buenos deseos han quedado pendientes para mejor ocasión, porque…como decimos, aunque se trata de ajenos a nuestra familia, su sufrimiento también nos alcanza.

El año pasado puede resumirse en una completa tragedia, porque nuestra entidad mantuvo su estatus de entidad pobre, entre las más pobres de México, y el naciente 2026, a ese ritmo de sufrimiento, quién sabe a dónde nos llevará.

Dios quiera que podamos solidarizarnos, encontrar puntos de convergencia para que entre todos armemos una fuerza en la que podamos superar tan grandes calamidades.

El rezago y la pobreza de nuestro estado pueden superarse, lo que no es posible superar tanto sufrimiento, no nos queda más que orar para que vengan mejores tiempos para todos.

…

Óscar Galván reaparece para minimizar las escandalosas “vivas” que se tiraron en el nacimiento de 2026. “Sí hubo algunos disparos, ni cómo negarlo, pero todo tranquilo…”.

Aunque no resultó tan tranquilo, porque cuatro personas fueron alcanzadas por “balas perdidas” y por lo visto, algunas de ellas ya fallecieron.

Tan sencillo hubiera sido que mejor se esconda el Secretario de Seguridad Pública antes que exponerse como lo hace de manera frecuente.

Sobra decir que han llegado nuevas y avanzadas armas a Durango, o cómo carajos entender las toneladas de plomo que se oyeron esa noche.

Nosotros con el Jesús en la boca para que nadie saliera lastimado, y el señor secretario diciéndole a la gente que está tonta, que eso que se oyó son “saltapericos” y no balas de enormes calibres. Qué lamentable.

…

Torindus, oncena de El Salto, ganó por primera vez el Gran Torneo de Campeones de “Año Nuevo” al vencer y destronar 2-0 al monarca del año pasado, el Instituto Tecnológico de Durango.

Así culminó la mejor fiesta futbolera amateur de Durango organizada por el Club Deportivo Maderera desde hace 55 años y que se consolidó como el mejor, el único e irrepetible “Gran Torneo de Campeones”.

Advertir que Torindus fue un participante fiel del certamen en los últimos 40 años, de modo que finalmente se alzaron con la copa justiciera, que sobradamente merecían.

Y vaya partido que tuvieron que desarrollar durante 90 minutos. Vinieron de menos a más que se advirtió en el marcador, que no deja lugar a dudas a la entrega de los muchachos.

Ojalá que en el naciente 2026 vuelvan a competir, tanto Torindus como ITD, porque la calidad de ambos vistió al certamen más antiguo de Durango y sus alrededores, que fue coreado por varios cientos o miles de aficionados que abarrotaron el Estadio Francisco Zarco.

Sinceras felicitaciones a todos los que han sostenido ese equipo en El Salto, pues según sus fundadores, también anda cerca de los 50 años de existencia, y hoy, como campeones del más anhelado trofeo futbolero de la entidad.