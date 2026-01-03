Su novia lo atacó con un tenedor en medio de una discusión

Durango, Dgo.

Un joven que vive en el fraccionamiento Caminos del Sol solicitó asistencia policial en medio de una fuerte discusión con su pareja, una mujer que incluso se le fue encima con un tenedor. Por fortuna, la situación no pasó a mayores.

El afectado es un varón de nombre Fernando, quien sufrió el incidente el viernes cuando estaba junto a su novia en el asentamiento ya mencionado.

Fue ahí donde la pelea verbal se salió de control y la joven, fuera de sí, tomó un tenedor con el que incluso alcanzó a lesionarlo, aunque levemente.

Él logró ponerse a salvo y pidió presencia policial, que llegó poco después para atender la situación. Sin embargo, el varón, más calmado, declinó a proceder en contra de la fémina.

Dado que no hubo señalamiento ni petición directa de arresto, no se realizaron detenciones, aunque se recomendó atender el caso para evitar que la violencia de pareja escale.