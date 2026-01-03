Tomó a su pareja del cuello y la abofeteó varias veces

Durango, Dgo.

Un individuo fue detenido por la Policía Municipal luego de agredir a golpes a su pareja, que no soportó más la violencia y decidió pedir ayuda; poco después se logró el arresto del atacante.

El detenido es Felipe A. R., quien tiene 48 años de edad y vive en la colonia Ampliación de Las Rosas, en la casa de al lado de la víctima.

Fue el viernes cuando el tipo en mención acudió a la casa de su vecina y novia e inició una discusión por los problemas de pareja generados por su conducta violenta.

La fémina, de 46 años, intentó calmarlo, pero no lo logró, y el sujeto la tomó con fuerza del cuello y enseguida la abofeteó en varias ocasiones; como pudo, se zafó de él y pidió ayuda policial.

Agentes municipales llegaron a la escena y el presunto agresor seguía ahí, por lo que procedieron al arresto una vez que se hizo el señalamiento y fueron claras las señales del acto violento.

Felipe fue entregado en la Fiscalía General del Estado para el procedimiento por el presunto delito de violencia familiar.