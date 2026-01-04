Mujer de 33 años es localizada sin vida; autoridades activan alerta por feminicidio

Ocampo, Dgo.

Una mujer de 33 años de edad se convirtió en la segunda víctima de feminicidio en el año 2026; su cuerpo fue encontrado en una zona despoblada del municipio de Ocampo.

La persona fallecida fue identificada preliminarmente como Marisol Gutiérrez, quién era originaria de la localidad de Las Nieves, en la misma demarcación.

Fue durante la madrugada de este 4 de enero cuando se solicitó presencia policial en las orillas del poblado San Gabriel, a un costado de la carretera que une a dicha localidad con Villa Ocampo.

Ahí fue encontrado el cuerpo de la víctima, a la que se le apreciaban diversos golpes en la región craneal y rostro, así como heridas penetrantes en la zona del abdomen.

Cerca de ahí, se encontraba una camioneta Jeep Grand Cherokee con placas del estado de Chihuahua, en cuyo interior encontraron documentos de identidad cuyas fotografías coincidieron con la fisiología de la víctima.

Tanto el cuerpo de la mujer, como el vehículo fueron asegurados por personal de la Fiscalía General del Estado para la investigación correspondiente.

Es de recordar que el 1 de enero se registró, en El Durazno, Tamazula, el primer feminicidio del año, lugar en el que una mujer de 50 años fue presuntamente asesinada por su esposo que se dio a la fuga.

En lo que respecta a este segundo deceso por feminicidio, aún no se reportan personas detenidas.