“Pretendiente” de Marisol Gutiérrez se la llevó anoche de un baile

Ocampo, Dgo.

Una mujer de 33 años de edad se convirtió en la segunda víctima de feminicidio en el año 2026; su cuerpo fue encontrado en una zona despoblada del municipio de Ocampo.

La persona fallecida fue identificada preliminarmente como Marisol Gutiérrez, quién era originaria de la localidad de Las Nieves, en la misma demarcación.

Fue durante la madrugada de este 4 de enero cuando se solicitó presencia policial en las orillas del poblado San Gabriel, a un costado de la carretera que une a dicha localidad con Villa Ocampo.

Ahí fue encontrado el cuerpo de la víctima, a la que se le apreciaban diversos golpes en la región craneal y rostro, así como heridas penetrantes en la zona del abdomen.

Cerca de ahí, se encontraba una camioneta Jeep Grand Cherokee con placas del estado de Chihuahua, en cuyo interior encontraron documentos de identidad cuyas fotografías coincidieron con la fisiología de la víctima.

Tanto el cuerpo de la mujer, como el vehículo fueron asegurados por personal de la Fiscalía General del Estado para la investigación correspondiente.

Familiares de Marisol Gutiérrez se comunicaron con este medio para señalar a Luis Manuel ‘N’ como el presunto responsable de este atroz feminicidio. Según relataron, ambos mantuvieron una relación sentimental y/o estuvieron saliendo un tiempo, dado que ella decidió dar por terminada. Sin embargo, anoche, durante un baile en Villa Ocampo, testigos aseguran que el sujeto se la llevó a bordo de la camioneta de la propia víctima; desde ese momento se perdió el rastro de ambos.

Esta versión se ha convertido en una línea de investigación clave para esclarecer el crimen, pues aunque las autoridades acudieron a buscar al sospechoso a su domicilio, este ya no fue localizado y se desconoce su paradero