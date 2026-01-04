Se desvaneció en City Club y murió en el hospital

Durango, Dgo.

Nombre de 49 años de edad murió al ser víctima de una crisis médica cuando se encontraba en un centro comercial de la ciudad de Durango; los primeros indicios apuntan a que fue víctima de un infarto.

El ahora cciso es el señor Ángel Castañeda de 49 años de edad, quien tenía su domicilio en la colonia San Carlos, y fue declarado sin signos vitales en el Hospital General 450.

De acuerdo a los datos recopilados por las autoridades, la víctima trabajaba habitualmente en la tienda City Club, aunque se desconoce si como empleado, o si prestaba asistencia de manera informal.

El sábado sufrió un colapso en el lugar y cayó al suelo cuando ayudaba a una clienta a subir su mercancía a su vehículo, por lo que se pidió de inmediato apoyo médico.

Antes de la llegada de paramédicos, una persona que estaba en la tienda, al parecer enfermera, le dio los primeros auxilios, lo que lo mantuvo con signos vitales.

En una ambulancia de la Cruz Roja Mexicana lo llevaron al hospital mencionado, pero fue declarado muerto en el área de Urgencias. Todo apunta a un infarto agudo al miocardio.