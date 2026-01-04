Supuesto ‘embolsado’ en la Villa de Guadalupe moviliza a las corporaciones

Durango, Dgo.

Una intensa movilización policial se registró este mediodía en la colonia Villa de Guadalupe, luego de que el reporte de un bulto sospechoso, aparentemente con restos humanos, encendiera las alarmas entre los residentes de la zona.

Cerca de las 12:30 horas de este domingo 4 de enero, ingresó una llamada de urgencia al número de emergencias 911. Vecinos de la calle Francisco I. Madero, casi esquina con General Fierro, informaron sobre la presencia de un bulto de gran tamaño envuelto en una lona color café y bolsas negras de plástico.

La preocupación de los colonos escaló rápidamente debido a que del paquete emanaban olores fétidos y se observaba el escurrimiento de un líquido viscoso con características hemáticas (sangre). La presencia de animales carroñeros rondando el área reforzó el temor de que se tratara de un cuerpo humano.

Al lugar arribaron de inmediato elementos de la Policía Municipal y la Policía Estatal, quienes procedieron a resguardar el perímetro para iniciar las inspecciones correspondientes. Ante la mirada expectante de los vecinos, los oficiales se acercaron al bulto para verificar su contenido.

Tras realizar una inspección minuciosa del paquete, las autoridades confirmaron que se trataba de una falsa alarma. El bulto contenía el cadáver de un perro de gran tamaño en avanzado estado de descomposición.

A pesar de que el hecho no pasó de un susto y un fuerte despliegue operativo, las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para disponer correctamente de los restos de animales domésticos, evitando depositarlos en la vía pública, ya que además de focos de infección, generan pánico y el despliegue innecesario de recursos de seguridad.