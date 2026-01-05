Agredió a un barrendero porque “le tiró sus cosas” a la basura

Durango, Dgo.

Policías municipales intervinieron para calmar un pleito iniciado por un sujeto que acusó a un barrendero de tirarle sus cosas a la basura; y es que el individuo en mención dejó la bolsa en una banca y el trabajador municipal pensó que eran desechos.

El agresor fue identificado como José G., de 56 años de edad, quien dijo dedicarse a la construcción, mientras que el afectado es Jorge F., barrendero adscrito a la Dirección Municipal de Servicios Públicos.

Los hechos ocurrieron cuando el empleado del Ayuntamiento recorría la plazuela Baca Ortiz haciendo su trabajo y, a la altura de la calle Madero, recogió una bolsa con aparentes desechos que estaba en una banca.

Tras echarla a su contenedor, se acercó agresivamente José, quien le reclamó la acción con un tono agresivo, incluso encargando al hombre que solo hacía su trabajo.

Por fortuna, entre testigos y policías que llegaron poco después evitaron que de la agresión verbal se pasara a la física y todo quedó en un mal momento; al final, se le permitió a Jorge irse una vez que se logró la calma, pues el afectado declinó a proceder en su contra.