+ No descuidemos la captura de Nicolás Maduro

+ Donald Trump amenaza a México y a Colombia

+ Excesos militares para capturar al dictador

+ Maduro nunca presentó pruebas de su triunfo

+ No es el crudo lo que quiere Trump, sino algo mejor

“Mal empieza la semana para quien ahorcan en lunes…”

Sentencia popular

Sabiendo cómo se las gasta el Tío Sam, lo lamentable no es la captura de Nicolás Maduro en Caracas, sino las decenas de muertos que resultaron del operativo y que Donald Trump amenaza a México y a Colombia…..BISNESS.- Estados Unidos no da brinco sin huarache y, en el caso, a Maduro lo acusan de narcotráfico y colaboración para el traslado de drogas al vecino país, sino hasta de tener relaciones y mandos con los cárteles, pero que no es el petróleo lo que busca Trump, sino muchas otras cosas…..FALSO.- Hoy, el presidente venezolano fue presentado ante un juez y se declaró inocente, además de subrayar que es un hombre decente y que fue detenido ilegalmente, lo que subrayó el gobierno vecino con la advertencia de que tiene las pruebas contundentes de la participación y consentimiento tanto de Maduro como de su esposa Ciria Flores en las operaciones del Cártel de los Soles y el Tren de Aragua. Ella, dicen fuentes oficiales, era el principal enlace entre los delincuentes y el gobierno…..MARCHAS.- Esta mañana, en torno a la llegada de Maduro al juzgado de Brooklyn que persigue la causa, se arremolinaron decenas de venezolanos para agradecer a Donald Trump la intervención final en Caracas, esperando que termine el infierno en que sumieron al país tanto Hugo Chávez como Nicolás Maduro, mientras que en el otro lado, enfrente, se arremolinó otro contingente muy reducido que exigía la inmediata liberación de su presidente, el único presidente electo democráticamente, gritaron, a pesar de que el mundo supo de primera mano que Maduro nunca mostró los documentos que demuestran su triunfo, amén de que, de acuerdo a las actas de la Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, siempre demostró con las actas definitivas que Edmundo González triunfó de manera abrumadora, con casi 70% del padrón electoral. Incluso gobiernos afines a Maduro como el de Brasil, con Lula Da Silva, y Colombia, con Gustavo Petro, además de infinidad de países y organismos diversos pidieron pruebas del “triunfo” que el régimen nunca demostró. El rechazo a la dictadura fue tajante en 2024 y aún así Maduro sigue diciéndose ganador sin presentar las pruebas…..MEMORIAS.- Es de subrayar que en la semana previa a la elección en Venezuela, “Nicolasito”, el hijo mayor de Maduro, salió a comunicar algo que aparentaba ser la conclusión de la familia del dictador: “Se aceptarán los números que arrojen las urnas, sea cual sea el resultado…”, pero el día de la elección todo el bloque madurista salió a festinar el “triunfo” y el reconocimiento de la autoridad electoral (también parte del gobierno de Maduro), aún así la comunidad internacional pidió a Maduro las pruebas de su “triunfo”, algo que no ha podido hacer hasta este momento y, sin embargo, el bloque opositor ahora encabezado por la vicepresidenta Delcy Rodríguez, asume la presidencia acéfala y advierte que el único presidente “electo democráticamente es Nicolás Maduro…”, y exigió el regreso inmediato del sucesor de Hugo Chávez…..CUENTAGOTAS.- La comunidad internacional todavía no recibe una información creíble sobre todo lo que ocurrió en torno a la captura de Maduro, pues se dice que en los hechos murieron más de 30 escoltas del presidente, todos de origen cubano, que cuidaban al dictador desde hace varios meses, y quienes lo lamentan aseguran que fue un exceso de violencia sin necesidad, porque en varios de los casos fueron masacrados estando ya controlados y desarmados…..TÓMALAS.- Trascendió hoy un mensaje de Andrés Manuel López Obrador, que a nombre de Morena emitió a la opinión pública en el que, el punto toral es el que se refiere a la presidenta Claudia Sheinbaum, de quien aseguró: La felicito ¡por ahora no le mando un abrazo…! Fogonazo absolutamente entendible en el que el ex presidente no aprueba las protestas de México ante la invasión gringa a Venezuela, las considera un poco tibias, aunque…está por demás confirmado que no hubo invasión, solamente la captura de un sospechoso de narcotráfico, como se ha detenido a otros mandatarios que se sospecha forman parte del narcoterrorismo……S.O.S..- El punto es que Donald Trump advirtió ayer que siguen en la lista México y Colombia, cuyos mandatarios no pueden o no quieren combatir a los fabricantes de drogas, respecto a lo que adelantó que “vamos a ir por ellos, donde quiera que se encuentren…”, de modo que, al final, no es la captura violenta de Nicolás Maduro y su esposa, sino lo que puede venir para México.

