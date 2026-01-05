Encuentran herido a un joven y fallece poco después en el Hospital General

Santiago Papasquiaro, Dgo.

Las autoridades de la Fiscalía General del Estado ya investigan un nuevo hecho de sangre registrado en este municipio serrano, donde un joven de aproximadamente 25 años de edad perdió la vida tras ser víctima de un ataque armado; el ahora fallecido ingresó al hospital con impactos de bala en el cráneo y una extremidad.

Los hechos se desencadenaron durante este fin de semana, cuando paramédicos de la Cruz Roja Mexicana fueron alertados sobre la presencia de una persona herida en un punto aún no precisado de la demarcación. Al llegar, los socorristas brindaron los primeros auxilios a un hombre joven, cuya identidad permanece como desconocida.

Ante la gravedad de su estado, fue trasladado de emergencia al Hospital General de Santiago Papasquiaro, donde el personal médico activó de inmediato el protocolo de estabilización.

Tras una revisión inicial en la sala de urgencias, trascendió que la víctima presentaba huellas de violencia producidas por proyectil disparado por arma de fuego. El joven tenía un impacto de bala en la región craneal y otro más en una de sus manos, lo que sugiere un posible intento de defensa al momento de la agresión.

Pese a los esfuerzos de los especialistas por salvarle la vida, el organismo del muchacho no resistió las graves heridas y su deceso se confirmó minutos después de su ingreso al centro médico.

Hasta el momento, la información sobre el lugar exacto de la agresión o el móvil del ataque es escueta. El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para la necropsia de ley y en espera de que familiares acudan a realizar la identificación oficial.

Elementos de la Policía Investigadora de Delitos (PID) ya realizan las indagatorias de campo en la zona para tratar de esclarecer este homicidio y dar con el paradero del o los presuntos responsables.