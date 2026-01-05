Iba a Fiscalía a denunciar el robo de su moto

Durango, Dgo.

Un ciudadano que fue víctima del robo de una motocicleta, se encontró en su camino a interponer la denuncia al presunto ladrón, al que logró retener hasta que llegó la policía.

El asegurado es Christian Joan, quien dijo ser albañil y tendrá 31 años de edad. Mientras que el afectado es un joven de 26 años que vive en el sur de la ciudad.

Fue este fin de semana cuando la víctima descubrió que le habían robado una motocicleta de trabajo de la marca Italika, por lo que decidió ir a la Fiscalía General del Estado para denunciar.

Sin embargo, al transitar por el bulevar Guadiana a la altura del poblado 15 de mayo (más conocido como Tapias) identificó su motocicleta circulando e hizo lo necesario para obligar a su conductora detenerse.

Momentos después pasaron policías municipales que notaron un forcejeo entre el presunto ladrón, la víctima y un acompañante, por lo que intervinieron enseguida.

Una vez que se hizo el señalamiento directo, Cristian fue detenido y entregado al agente del Ministerio Público para los procedimientos de ley.