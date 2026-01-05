Intentó robarle a la mamá de un policía en el Santa Amelia

Durango, Dgo.

Un sujeto de 42 años de edad fue detenido luego de robar una pantalla de televisión de un domicilio del fraccionamiento Santa Amelia; para su mala fortuna, no solo resultó ser la casa de la mamá de un policía, sino que este llegó al momento del atraco.

El asegurado es Francisco Javier L., quien dijo ser casado, de 42 años de edad y de oficio albañil, aunque declinó a dar su domicilio al momento del arresto.

Fue el domingo cuando el individuo llegó a un domicilio de la calle Fanny Anitúa del mencionado asentamiento y logró apoderarse de una televisión de 60 pulgadas, con la que intentó escapar.

Sin embargo, justo en el momento en el que salía de la vivienda, se encontró con Benjamín, agente policiaco que es hijo de la dueña del inmueble.

El agente, aunque estaba franco, decidió abordarlo y lo retuvo hasta que sus compañeros llegaron ante la petición de ayuda.

Francisco Javier fue formalmente detenido y entregado a la Fiscalía General del Estado para que se le procese conforme a lo que marca la ley.