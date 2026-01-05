Muere tras ser embestido por un motociclista

Gómez Palacio, Dgo.

Un lamentable accidente vial cobró la vida de un adulto mayor la tarde de este fin de semana en el sector centro de esta ciudad; la víctima, un hombre de 78 años, falleció mientras recibía atención médica tras ser arrollado por una motocicleta cuyo conductor se encuentra bajo custodia.

El incidente se registró en el cruce de la avenida Francisco I. Madero y la calle Juárez. Según el reporte de las autoridades, el ahora fallecido, identificado como Don Luis Chávez Villaseñor, de 78 años de edad, con domicilio en la colonia Santa Rosa, intentaba cruzar la vialidad.

Testigos de los hechos señalaron que, al momento en que el adulto mayor descendió de la banqueta para incorporarse al arroyo vehicular, fue golpeado de lleno por una motocicleta que circulaba por dicha zona, proyectándolo contra el pavimento.

Personas que presenciaron el impacto solicitaron de inmediato la presencia de los cuerpos de emergencia. Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana arribaron al lugar para brindar los primeros auxilios y, ante la gravedad de sus lesiones, trasladaron a Don Luis de urgencia al Hospital General de Gómez Palacio.

Desafortunadamente, pese al esfuerzo de los especialistas, el octogenario no logró sobrevivir y perdió la vida poco después de su ingreso al nosocomio, dándose aviso de inmediato a la Vicefiscalía Región Laguna.

En el lugar de los hechos, elementos de vialidad aseguraron al conductor de la unidad motriz, quien responde al nombre de Édgar Iván “N”, de 27 años de edad, vecino de la colonia Ampliación Santa Rosa. El joven, quien resultó ileso tras el impacto, quedó en calidad de detenido y fue puesto a disposición del Ministerio Público, autoridad que se encargará de realizar los peritajes correspondientes para deslindar responsabilidades.

El cuerpo de la víctima fue trasladado al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley antes de ser entregado a sus familiares para los servicios funerarios.