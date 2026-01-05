Nicolás Maduro y Cilia Flores se declaran inocentes

Nueva York, EU.- Poco después de las 11:00 (hora Ciudad de México), comenzó la audiencia contra Nicolás Maduro y Cilia Flores en el tribunal del Distrito Sur de Nueva York, en Manhattan.

La primera audiencia comenzó con la lectura de los cuatro cargos, entre ellos por narcotráfico y terrorismo, por parte del juez Alvin Hellerstein.

De acuerdo con medios de comunicación, Nicolás Maduro y Cilia Flores se declararon “no culpables” de los cuatro cargos, lo que equivale a considerarse inocentes. Por ello, se programó una nueva audiencia para el 17 de marzo.

Durante la audiencia, Maduro declaró que fue “secuestrado” por Estados Unidos, toda vez que sufrió presuntas lesiones durante el traslado, por lo que dijo necesitar atención médica.

“Soy inocente, soy un hombre decente y todavía soy presidente de mi país”, afirmó el mandatario venezolano en su intervención.

Por su parte, su esposa, Cilia Flores, también afirmó ser “completamente inocente” de los señalamientos judiciales.

Nicolás Maduro contrató al abogado Barry Pollack, quien se encargó de sacar de prisión a Julián Assange tras 15 años de litigio.

Según medios de comunicación, el penalista es uno de los litigantes más conocidos en delitos federales complejos. Acumula 35 años de experiencia en defensa penal, principalmente en casos relacionados con la seguridad nacional, espionaje y delitos financieros.

Cilia Flores contrató a Mark E. Donnelly, socio de una firma boutique de Houston y acumula más de dos décadas de experiencia en defensa penal compleja.

Dicho abogado tiene experiencia en delitos fiscales, indicó el periodista. Trabajó más de diez años en el Departamento de Justicia de Estados Unidos y en la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Texas, “una de las más activas del país en narcotráfico, fraude y crimen organizado”.

La pareja permanecerá recluida en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...