Presupuesto histórico de más de un billón de pesos fortalecerá los Programas para el Bienestar en 2026

Ciudad de México, 5 de enero de 2026.

El Gobierno de México destinará en 2026 un presupuesto histórico superior a un billón de pesos para los Programas para el Bienestar, con el objetivo de garantizar derechos fundamentales y fortalecer la política social bajo el principio de la Cuarta Transformación: “por el bien de todos, primero los pobres”, informó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Durante la conferencia matutina Las mañaneras del pueblo, la mandataria destacó que esta inversión permitirá ampliar la cobertura y el alcance de los apoyos sociales en rubros clave como educación, salud, vivienda y bienestar económico. Subrayó que el presupuesto asignado representa un compromiso directo con la población más vulnerable del país.

Para este año se incorporan dos nuevos apoyos: un beneficio único para útiles y uniformes destinado a niñas y niños de educación primaria, así como un apoyo para transporte dirigido a estudiantes de educación superior, en el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, el cual iniciará en esa entidad con miras a su expansión gradual.

El secretario técnico del Gabinete de la Presidencia y coordinador general de Programas para el Bienestar, Carlos Torres Rosas, informó que con un presupuesto de un billón tres mil 326 pesos, los programas sociales beneficiarán a 42.9 millones de derechohabientes en 2026. Detalló que se integrarán 10 millones de nuevos beneficiarios, entre ellos siete millones de familias con estudiantes de primaria. Recalcó que los Programas para el Bienestar constituyen el eje central de la política social del actual gobierno.

Por su parte, la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, precisó que al cierre de 2025 el padrón de beneficiarios alcanzó cerca de 18.5 millones de personas, con una inversión social de 579 mil 304 millones de pesos. Para finales de 2026, la meta es llegar a 20.3 millones de derechohabientes, con una inversión proyectada de 663 mil 719 millones de pesos. Anunció además el incremento en los montos de las pensiones a partir del primer bimestre del año: la Pensión Mujeres Bienestar será de 3 mil 100 pesos bimestrales; la Pensión para Adultos Mayores, de 6 mil 400 pesos; y la de Personas con Discapacidad, de 3 mil 300 pesos cada dos meses. Se mantendrán también los apoyos para Madres Trabajadoras y el programa Sembrando Vida.

Montiel Reyes informó que los pagos comenzaron este 5 de enero y se dispersarán de manera escalonada conforme a un calendario establecido por la letra inicial del primer apellido de los beneficiarios.

En materia educativa, la directora general del programa La Escuela es Nuestra, Pamela López Ruiz, indicó que en 2026 se destinarán 26 mil millones de pesos para beneficiar a 9.5 millones de estudiantes de 78 mil 923 escuelas de educación básica y media superior. Las asambleas escolares se realizarán entre enero y marzo, la entrega de tarjetas de abril a mayo y los pagos se efectuarán en mayo.

El coordinador nacional de Becas para el Bienestar, Julio César León Trujillo, señaló que mientras en 2025 se otorgaron becas a 13.3 millones de estudiantes, para 2026 la cifra aumentará a 22.8 millones, lo que representa un incremento de 216 por ciento. Detalló que la nueva beca para útiles y uniformes de primaria consistirá en un apoyo anual de 2 mil 500 pesos por alumno y que las asambleas iniciarán en febrero. Asimismo, este 5 de enero comenzó la entrega de más de un millón de tarjetas de la beca Rita Cetina para estudiantes de secundaria.

Finalmente, el secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Baruch Bolaños López, informó que el programa Jóvenes Construyendo el Futuro contará en 2026 con un presupuesto de 25 mil 173 millones de pesos, lo que permitirá otorgar un apoyo mensual de 9 mil 582.47 pesos a 500 mil jóvenes. Detalló que 45 mil beneficiarios iniciaron capacitación este mes y recibirán su primer pago el 28 de enero, mientras que la próxima convocatoria se abrirá el 1 de febrero.