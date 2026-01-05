Tres jóvenes lesionados tras aparatoso choque entre motocicletas

Durango, Dgo

Tres personas resultaron lesionadas, una de ellas de gravedad, luego de un choque entre dos motocicletas registrado la noche de ayer en la carretera Mezquital, al oriente de la ciudad capital.

Los heridos fueron identificados como Ana Yancy Mayte González Montoya, de 25 años de edad, quien ingresó al Hospital General 450 con traumatismo craneoencefálico severo; Erik Uriel Michaca Pérez, de 30 años, con lesiones de tipo policontundido; así como Luis Manuel “N”, de 18 años, también diagnosticado como policontundido.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, el accidente ocurrió alrededor de las 21:30 horas, cuando Erik Uriel Michaca Pérez conducía una motocicleta Italika, color negro, en compañía de Ana Yancy Mayte González Montoya, sobre la carretera Mezquital con dirección al poblado 18 de Marzo.

Al llegar a la altura del poblado Pino Suárez, ambos fueron impactados por otra motocicleta Vento 300, modelo 2026, color negro con rojo, la cual era tripulada por Luis Manuel “N”.

Tras el fuerte impacto, los tres involucrados quedaron tendidos sobre la cinta asfáltica, por lo que testigos solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia. Paramédicos arribaron al lugar para brindar los primeros auxilios y posteriormente trasladaron a los lesionados al Hospital General 450, donde permanecen bajo atención médica.

Elementos de la corporación policiaca y personal de vialidad acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos y realizar el peritaje correspondiente, a fin de deslindar responsabilidades.