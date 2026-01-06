Aparatosa volcadura deja dos jóvenes lesionados

Durango, Dgo.

Una aparatosa volcadura registrada en las primeras horas de este martes dejó como saldo a dos personas lesionadas y cuantiosos daños materiales; el accidente ocurrió luego de que el conductor de un vehículo compacto perdiera el control al sortear un reductor de velocidad.

Los hechos se reportaron a través del número de emergencias 911 aproximadamente a las 03:00 horas de este 6 de enero. El incidente tuvo lugar sobre la carretera a Zacatecas, a la altura de la colonia Valle Verde Oriente, específicamente entre la calle Valle de Súchil.

En ese punto, un vehículo de la marca Chevrolet Spark, modelo 2015, color azul, con placas de circulación GBU-976-E, terminó con las cuatro llantas hacia arriba tras una maniobra fallida.

La unidad era conducida por el joven A. G. H., de 25 años de edad, con domicilio en la colonia San Carlos. Según su propio testimonio ante las autoridades, al momento de pasar por un bordo (reductor de velocidad), perdió el control de la dirección, lo que provocó que el coche volcara de forma violenta.

En el vehículo viajaba como acompañante la joven E. V. M., de 20 años, vecina del fraccionamiento Los Viñedos II, quien tras el impacto presentó fuertes dolores en su extremidad derecha y diversas contusiones.

Al sitio arribó de manera inmediata personal de la Cruz Roja Mexicana, así como elementos de la Policía Municipal, Policía Estatal y agentes de la Subdirección de Policía Vial. Los paramédicos brindaron los primeros auxilios a ambos jóvenes, quienes debido a la naturaleza del accidente, fueron trasladados al Hospital General 450 para una valoración médica especializada.

Elementos de vialidad se hicieron cargo del peritaje correspondiente y del resguardo de la unidad siniestrada, la cual fue retirada con el apoyo de una grúa para el deslinde de responsabilidades.