Asesinó a puñaladas a un muchacho de 36 años

Fue vinculado a proceso y puesto en prisión preventiva un sujeto que, en plena celebración de Año Nuevo, apuñaló y le quitó la vida a otro hombre en la ciudad de Gómez Palacio.

Se trata de Eduardo Alexis “N”, de 30 años de edad, quien fue formalmente acusado del homicidio doloso que tuvo como víctima a Jesús Alejandro Nalda Aragón, de 36 años, ocurrido en el centro de dicha demarcación.

La información emitida por la Fiscalía del Estado indica que aquel día, a eso de las 04:30 horas, sostuvieron una fuerte discusión en la casa de la víctima, en medio de la cual el atacante sacó un arma blanca.

Eduardo enterró la navaja en el pecho de Jesús y luego intentó darse a la fuga, pero un testigo lo sometió y lo entregó a policías investigadores que llegaron poco después. Por desgracia, ya nada se pudo hacer por la víctima, que murió en el lugar.

El presunto agresor, tras su arresto en flagrancia, fue entregado a un juez que lo vinculó a proceso y fijó un plazo de dos meses para terminar la investigación, tras los cuales se reanudará el juicio por el delito de homicidio calificado.