Encontraron a una mujer en crisis sobre el puente de Analco

Durango, Dgo.

Una mujer fue puesta a salvo tras sufrir una crisis emocional en la parte alta del puente de Analco, en medio de la cual mostraba ideas de autolesión; la fémina fue canalizada a atención especializada.

La víctima del incidente es una mujer de 28 años de edad que fue encontrada cerca de la medianoche en la mencionada estructura del bulevar Dolores del Río.

Fueron agentes de la Policía Estatal quienes, en medio de una ronda de prevención, detectaron la presencia de la joven en la parte alta del puente, con intenciones suicidas.

De inmediato la abordaron y lograron persuadirla para que se colocara en una posición segura, tras lo cual se solicitó apoyo de personal del programa Línea Amarilla.

La joven mujer aceptó a ser trasladada al Hospital de Salud Mental “Dr. Migue Vallebueno”, donde quedó bajo el cuidado de especialistas.