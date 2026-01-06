Inicia la dispersión de Pensiones del Bienestar en Durango con nuevos montos

- Adultos mayores en Durango cobrarán 6,400 pesos a partir de hoy.
Durango, Dgo.
Excelentes noticias para los miles de beneficiarios de los programas federales en la entidad. Este lunes 5 de enero arrancó oficialmente la dispersión de recursos del bimestre enero-febrero de 2026, la cual llega con un incremento directo en los montos para adultos mayores, personas con discapacidad y mujeres.
Los nuevos montos: ¿Cuánto recibirás?
La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, confirmó que para este 2026 las pensiones se han actualizado, quedando de la siguiente manera para los derechohabientes duranguenses:
Adultos Mayores: El monto sube a 6 mil 400 pesos bimestrales.
Personas con Discapacidad: Recibirán 3 mil 300 pesos.
Pensiones para Mujeres: El apoyo queda en 3 mil 100 pesos.
Madres Trabajadoras: El pago será de mil 650 pesos.
Calendario oficial de pagos
Como ya es costumbre, para evitar aglomeraciones en las sucursales del Banco del Bienestar en Durango (como las ubicadas en calle 5 de Febrero o la zona del Mercado de Abastos), el depósito se realizará de acuerdo a la letra del primer apellido:
|Letras
|Día
|Fecha
|A
|Lunes
|5 de enero
|B
|Martes
|6 de enero
|C
|Miércoles
|7 de enero
|C
|Jueves
|8 de enero
|D, E, F
|Viernes
|9 de enero
|G
|Lunes
|12 de enero
|G
|Martes
|13 de enero
|H, I, J, K
|Miércoles
|14 de enero
|L
|Jueves
|15 de enero
|M
|Viernes
|16 de enero
|M
|Lunes
|19 de enero
|N, Ñ, O
|Martes
|20 de enero
|P, Q
|Miércoles
|21 de enero
|R
|Jueves
|22 de enero
|R
|Viernes
|23 de enero
|S
|Lunes
|26 de enero
|T, U, V
|Martes
|27 de enero
|W, X, Y, Z
|Miércoles
|28 de enero
Recomendaciones para los duranguenses
Se exhorta a los beneficiarios a no acudir antes de la fecha que les corresponde para evitar filas innecesarias. El dinero se mantiene seguro en su tarjeta y pueden disponer de él en cajeros automáticos o realizar pagos directos en establecimientos con terminal bancaria.
Para cualquier duda específica sobre el depósito, el Gobierno Federal puso a disposición la página oficial gob.mx/bienestar.