Localizan a mujer de 80 años desorientada; buscan a sus familiares

Se solicita apoyo para ubicar a los familiares de una mujer adulta mayor que fue encontrada en situación de desorientación en el fraccionamiento Los Viñedos.

La mujer manifestó llamarse María Esmirna Alvarado Saucedo y tener 80 años de edad; sin embargo, no pudo proporcionar mayores datos personales ni recordar la forma de regresar a su domicilio.

Cualquier información que permita localizar a sus familiares es de suma importancia. Los datos pueden ser proporcionados a través del número de emergencias 911 o al teléfono 618 137 8100.