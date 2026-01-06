Obituario 05 de enero de  2026

FUNERALES HERNANDEZ (ANALCO)

En sala Reina de los Ángeles se está velando el cuerpo del Sr. Guillermo Canales Cangas, de 74 años, sus honras y sepelio están pendientes

En sala Del Carmen se está velando el cuerpo del Sr. Alfonso Ramírez Herrera, de 71 años, sus honras y sepelio están pendientes

En sala Santa Rosa se está velando el cuerpo de la Sra. Marcelina Maldonado González, de 78 años, sus honras y sepelio están pendientes

En sala A se está velando el cuerpo del Sr. Osvaldo Uriel Gómez Barrera, de 37 años, sus honras y sepelio están pendientes

En sala B se está velando el cuerpo del Joven Erik Fernando Baltazar Chávez, de 31 años, sus honras y sepelio están pendientes

FUNERALES GARRIDO

En domicilio conocido en Canatlán, Dgo., se está velando el cuerpo de la Sra. María Benita Unzueta Reyes, de 81 años, sus honras y sepelio están pendientes

En capilla #2 de matriz 5 de Febrero se está velando el cuerpo del Sr. Alfonso Reyes Herrera, de 88 años, sus honras y sepelio están pendientes

En domicilio conocido en Localidad Las Praderas, Dgo., se está velando el cuerpo del Sr. Jesús Landeros Bautista, de 74 años, sus honras y sepelio están pendientes