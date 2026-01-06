martes, enero 6, 2026

Obituario 05 de enero de  2026

Publicado:

Tiempo de lectura: 1 min.

FUNERALES HERNANDEZ (ANALCO)   

En sala Reina de los Ángeles se  está velando el cuerpo  del Sr. Guillermo Canales Cangas,   de 74 años, sus honras y sepelio están pendientes

En sala Del Carmen se  está velando el cuerpo  del Sr. Alfonso Ramírez Herrera,   de 71 años, sus honras y sepelio están pendientes

En sala Santa Rosa se  está velando el cuerpo  de la Sra. Marcelina Maldonado González,   de 78 años, sus honras y sepelio están pendientes

En sala A se  está velando el cuerpo  del Sr. Osvaldo Uriel Gómez Barrera,   de 37 años, sus honras y sepelio están pendientes

En sala B se  está velando el cuerpo  del Joven Erik Fernando Baltazar Chávez,   de 31 años, sus honras y sepelio están pendientes

FUNERALES GARRIDO 

En domicilio conocido en Canatlán, Dgo., se está velando el cuerpo de la Sra. María Benita Unzueta Reyes, de 81 años, sus honras y sepelio están pendientes

En capilla #2 de matriz 5 de Febrero se está velando el cuerpo del Sr. Alfonso Reyes Herrera, de 88 años, sus honras y sepelio están pendientes

En domicilio conocido en Localidad Las Praderas, Dgo., se está velando el cuerpo  del Sr. Jesús Landeros Bautista,  de 74 años, sus honras y sepelio están pendientes

Contacto Hoy
Contacto Hoyhttps://contactohoy.com.mx/

Artículos Relacionados

Artículos Recientes

©
error: Content is protected !!