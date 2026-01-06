Se disparó por accidente con una pistola ‘22’

Durango, Dgo.

Un hombre de 58 años de edad fue hospitalizado con una herida de bala en una de sus piernas que, según dijo a las autoridades, se causó de forma accidental al manipular un arma que se encontró tirada.

El afectado es el señor Merced Apolinar G. S., de 58 años de edad y habitante de una localización rural de la zona sur del municipio.

Fue personal del Instituto Mexicano el Seguro Social el que lo auxilio por una lesión penetrante que, por fortuna, no tendrá consecuencias mayores, más allá de algunos días de incapacidad.

Sin embargo, dado el tipo de herida, se solicitó intervención del agente del Ministerio Púbico, al que el afectado explicó que mientras estaba junto a su parcela, ubicada por la carretera a Mezquital, se encontró el arma de fuego.

En lugar de avisar a la autoridad, comenzó a manipularla y en eso estaba cuando se le disparó por accidente, atinando en su extremidad inferior. El caso ya se investiga a detalle para corroborar que la declaración coincide con lo sucedido.