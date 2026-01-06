Tío y sobrino se pelearon por un triciclo

Durango, Dgo.

Un sexagenario con una lesión en la cabeza y un treintañero detenido fue el resultado de

una discusión entre tío y sobrino, que entraron en conflicto por la compraventa de un triciclo en el que no se cumplieron los términos.

El detenido es Alejandro C. Q., de 31 años de edad, un desempleado que le “compró” un triciclo a su tío afirmándole que lo usaría para trabajar, pero nunca se lo pagó.

Los hechos ocurrieron cuando el propietario original del vehículo, el señor Francisco Amaro, de 63 años, llegó al domicilio de su sobrenatural, en la colonia Ampliación PRI, para cobrar el bien material que le había vendido.

Sin embargo, se encontró con la negativa de su joven familiar y eso generó una discusión, en la que Alejandro golpeó al sexagenario, por lo que la hermana del agresor llamó al número de emergencias.

Poco después llegaron policías al inmueble y aseguraron al atacante, que se mantuvo en el sitio, mientras que el afectado declinó a recibir atención médica, pues la herida fue pequeña. De cualquier forma, se recomendó denunciar el caso en la Fiscalía del Estado.