A la cárcel por agredir a su madre; ella misma solicitó el auxilio

Durango, Dgo.

Un joven de 26 años se puso ebrio y se tornó agresivo contra su propia madre, quien decidió no aguantarlo más y pidió ayuda de la policía, que encerró al muchacho.

El asegurado es Juan Pablo “N”, quien tiene 26 años de edad y vive en Villas del Guadiana I, lugar en el que se realizó su arresto.

Fue a eso de las 01:00 horas cuando el muchacho comenzó a escandalizar en el interior de su casa de la calle Sagitario, por lo que su madre le pidió que se calmara; el individuo, sin embargo, se tornó más y más agresivo.

Harta de su conducta, la fémina llamó al número de emergencias y poco después llegaron agentes de la Policía Municipal a la casa.

Cuando los agentes llegaron, el muchacho seguía alterado, por lo que su madre, de 52 años de edad, pidió a los oficiales que lo aseguraran y fue sujeto de un arresto administrativo.