+ Prende la molestia por engañoso cobro de predial

+ Se están organizando para que se quite aumento

+ Momento en que Toño puede vestirse de héroe

+ Las prácticas recurrentes de gobiernos prianistas

+ Nos leyeron casi 2 billones de veces en 2025

“Casi 2 billones de consultas a Contacto Hoy el año pasado..”

Jorge Blanco Carvajal

Los mentirosos descuentos del impuesto predial, lo que algunos ya califican como el “Buen Fin” Municipal, amenaza desbordarse porque ha quedado confirmado que se les pasó la mano…..ACCIÓN.- Algunos contribuyentes, encabezados por conocido postulante que además fue funcionario municipal, se están organizando para hacer más ruidosa la protesta y echarla abajo lo antes posible…..REACCIÓN.- Tiene en sus manos Toño Ochoa el remedio del conflicto en estos momentos que apenas inicia. Regrese los cobros a su estado original y, aunque no se recaude lo proyectado, por lo menos no le dañaría más la figura…..CONTRAS.- El Municipio, sin embargo, no quiere saber nada de Contacto Hoy y lo que menos aceptaría es una sugerencia nuestra. Es más, proceda como en los viejos tiempos del priísmo, cuando se sacaban de la manga un nuevo impuesto para alebrestar a la población y enseguida aparecía el héroe que resolvía todo, luego lo teníamos como un fregón buscando otro puesto. Los ex gobernadores o ex alcaldes llamaban a los medios para “rectificar” y anunciar que el señor gobernador o señor presidente municipal se hace al lado del pueblo y deja sin efectos lo aumentado. Se agigantaba la figura del personaje de entonces y acababa echándose a los contribuyentes a la bolsa. Insistimos, ésa es nuestra forma de pensar, no la de ellos, cuya carrera ya está desbocada con los cobros y parece que nadie la detendrá, solo que…no perdamos de vista que la voz del pueblo es la voz de Dios, y nada se gana fingiendo demencia, sino por el contrario. Advertir que estos consejos al alcalde nadie se los regala, pero como nosotros estamos todavía enfiestados, lo compartimos a cambio de nada, de a grapa pues, como le hemos compartido otros problemillas de basura y baches, también es orientación de a cuates, pero sí que debía enviar factura al Municipio, porque todos los gobiernos por lo general tienen grupos de “vedores” que van por la ciudad constatando limpieza, baches, alumbrado, etc., y a ellos tienen que pagarle su sueldo, por lo que pensamos que también nosotros debíamos cobrarle, pero no, ahí muere con Apá Toño …..FÓRMULAS.- Se dice que alguien tuvo la ocurrencia de aumentar los montos del impuesto predial y que lo compartió con las 39 alcaldías para que procedan en consecuencia, de modo que el problema no es nada más en esta capital, sino en todo el estado. Vamos a ver…..VERGÜENZA.- Uno de los pocos puntos turísticos de Durango o más cerca de nuestra capital es el de las cascadas de El Saltito, en el municipio de Nombre de Dios, que ayer con motivo del “traka traka” por el rumbo tuvimos que transitar la carretera, si es que se le puede llamar así, entre la Panamericana y La Constancia. Tiene unos baches de tamaño criminal, para decirlo rápido. Y pensar que por ahí tienen que pasar los turistas para llegar primero a las cascadas y luego al pueblo mágico de Nombre de Dios…..FABULOSO.- Pedimos a nuestros detractores, la mayoría “trolles”, que si no quieren llevarse una desagradable sorpresa, dejen de leer aquí, brínquense hasta donde dice “Saludos”. Sería un tema prioritario de nuestra columna, pero lo dejamos al final para que no se crea que es presunción. Hicimos un recuento de los daños, o de las cifras que registraron nuestras plataformas digitales y encontramos algo absolutamente increíble. Las sumas aseguran que en 2025 tuvimos la friolera de 1.6 billones de consultas, lecturas o visitas a nuestras redes. No lo creen, bueno, vamos apostándole, pero lo cierto es que hasta a nosotros nos dejó con los ojos cuadrados al entender que casi 2 billones de personas o de veces, o de accesos, tuvimos en 2025. No imaginamos a qué ritmo tuvieron que estar entrando a nuestras señales esos casi 2 billones de internautas, pero nos aclara que seguimos siendo la mejor opción publicitaria para todo tipo de negocios y por mucho. Seguimos siendo el medio más eficiente para la industria, la banca y el comercio. Insistimos, fueron casi un billón 700 mil millones de consultas. La verdad, todavía tenemos nuestras dudas, a la mejor se equivocaron las máquinas que fiscalizan los números, pero les dejo eso de tarea, y 2 billones de gracias a nuestros favorecedores.

Saludos