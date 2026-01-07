Derribó a un motociclista y hizo lo posible por escapar

Durango, Dgo.

Un motociclista lesionado y un automovilista detenido fue el saldo de un accidente de tránsito ocurrido la noche del martes en la colonia Ignacio Zaragoza, en la zona oriente de la ciudad.

La víctima del percance es Miguel Plantillas Santana, quien tiene unos 30 años de edad e iba a bordo de una motocicleta Itálika DM-200 cuando ocurrió el percance.

Mientras que el presunto responsable del siniestro es Ángel David R. C., quien conducía un Nissan Sentra, con el que impactó al conductor del vehículo más frágil sobre la avenida Jesús González Ortega.

El conductor del coche, tras el impacto, se detuvo brevemente y luego tomó la decisión de escapar, pero vecinos lograron colocar un vehículo enfrente del suyo e impidieron que se fuera.

Después lo dejaron en manos de la Policía Vial, que procedió a su aseguramiento; en tanto que el lesionado, que fue reportado estable, fue llevado a un hospital para una valoración médica.